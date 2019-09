Głównym celem spotkania Andrzeja Dudy i Donalda Trumpa było podpisanie deklaracji o pogłębianiu współpracy wojskowej między Polską a Stanami Zjednoczonymi. To uzupełnienie deklaracji o współpracy obronnej, która została podpisana 12 czerwca tego roku i zapowiadała rozlokowanie w Polsce kolejnych żołnierzy amerykańskich.

- Przemieścimy żołnierzy do Polski. Polska powiedziała, że poniesie koszty infrastruktury, mam nadzieję, że będzie to piękna infrastruktura - powiedział Donald Trump po podpisaniu umowy. Dodał, że jest w niej zaznaczone, że Polska ma pokryć część kosztów związanych z rozlokowaniem wojsk amerykańskich. - Najprawdopodobniej będziemy przenosić inne jednostki wojskowe z innych krajów do Polski - podkreślił prezydent USA.

W podpisanej w poniedziałek w Nowym Jorku umowie określono m.in. miejsca, gdzie powstaną nowe bazy wojsk amerykańskich.

"Wypracowaliśmy wspaniałą umowę dla Polski i dla Stanów"

Donald Trump podkreślał, że Polsce i Stanom Zjednoczonym udało się wypracować "wspaniałą umowę dla obu krajów". Uzasadnił, że zdecydował się na podpisanie takiej deklaracji, ponieważ w Polsce rządzi prezydent, którego on "lubi i szanuje".

- To był zaszczyt. 10 mln osób polskiego pochodzenia jest w Stanach Zjednoczonych. To wspaniali ludzie, wspaniały kraj, ich gospodarka jest bardzo silna, silniejsza niż większości krajów europejskich - tłumaczył.

Trump: W ciągu kilku miesięcy Polska dołączy do ruchu bezwizowego

Podczas spotkania poruszona została również kwestia zniesienia amerykańskich wiz dla Polaków. Donald Trump zadeklarował, że podpisanie umowy będzie możliwe "w bardzo krótkim czasie".

- Za parę miesięcy uda nam się na pewno doprowadzić to do końca - zapewnił.

Podkreślił, że jest to w dużym stopniu jego zasługa. - Może pan powiedzieć swoim rodakom i Polakom w USA, że prezydentowi Trumpowi się udało, a nikomu innemu się to nie udało przez wiele lat - zaznaczył i podziękował Andrzejowi Dudzie za współpracę.

Andrzej Duda nie zabrał głosu podczas konferencji

Podczas konferencji Andrzej Duda nie powiedział ani słowa. Nie zadano mu też żadnego pytania. Pytania, które zadawano Donaldowi Trumpowi, często nie dotyczyły relacji polsko-amerykańskich. Głównymi wątkami była rozmowa prezydenta USA z Wołodymyrem Zełenskim i relacje amerykańsko-ukraińskie, a także reakcja Donalda Trumpa na ostatnie wydarzenia w Iranie.