Macron do młodych: Jeździe protestować do Polski! To ona blokuje unijne działania ws. klimatu

68jacekw pół godziny temu Oceniono 18 razy 6

To wyraz troski Macrona o młodzież. Wie,ze gdyby protestowali we Francji liczba rannych i pobitych przez policje szła by w setki.W Polsce grozi im co najwyżej wyniesienie na rękach z ulicy. A taki protest na pewno wstrząśnie Chinami, USa,Rosją czy Indiami odpowiedzialnymi za 90% emisji CO2 na świecie.