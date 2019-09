Ostatni lot Thomas Cook Airlines. Zbiórka wśród pasażerów na wynagrodzenia dla załogi

sim.salabim 5 minut temu 0

"Ostatni samolot Thomas Cook Airlines podróżował na trasie z Orlando do Manchesteru. Jedna z pasażerek lotu Thomasa Cooka opisywała, że załoga była "bardzo cicha, wiele osób płakało", ale wszyscy zachowywali się bardzo profesjonalnie. - Bardzo dobrze wykonywali swoją pracę, chociaż było widać, że byli bardzo zdenerwowani. To musiała być dla nich bardzo ciężka informacja - powiedziała portalowi. Inny pasażer dodał, że załoga lotu dowiedziała się o bankructwie firmy dopiero po zakończeniu lotu. - Personel nie wiedział, co się dzieje, dopóki nie wylądowali. Kilku z nich płakało. Chylę przed nimi czoła za to, w jaki sposób zajmowali się pasażerami, byli bardzo profesjonalni. Na koniec otrzymali oklaski, wszyscy życzymy im powodzenia - mówił.



Telewizja Sky poinformowała również, że pasażerowie ostatniego lotu, którzy dowiedzieli się, że załoga najprawdopodobniej nie otrzyma wynagrodzenia za ostatnią pracę, przeprowadzili zbiórkę pieniędzy dla pilotów oraz stewardes. Na portalach społecznościowych wielu pracowników firmy Thomas Cook udostępnia zdjęcia oraz podziękowania za współpracę."



Czyli klienci wiedzieli ale zaloga nie, ale plakala, mimo ze o bankructwie jeszcze nie wiedziala, ale byli zdenerwowani, choc nie wiedzieli dlaczego. A klienci juz zebrali dla nich pieniadze na ostatnie wyplaty, mimo ze dowiedzieli sie ze to ostatni lot juz po wyladowaniu.



Ile tych ostatnich lotow bylo? Bo jesli ten opis nawiazuje do jednego - ostatniego - lotu, to jest pelen sprzecznosci.