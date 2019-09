Polska o krok od ruchu bezwizowego z USA. Po raz pierwszy w historii spełniliśmy wymagania

Polska znalazła się o krok od dołączenia do Visa Waiver Program, czyli programu polegającym na możliwości podróżowania bez wiz do Stanów Zjednoczonych. Portal Onet.pl poinformował, że odsetek odmów podań o wizy dla Polaków spadł do 2,8 proc. Kraje, które chcą znaleźć się w programie bezwizowym, muszą spełnić warunek odsetka odmów poniżej 3 proc.

Okres rozliczeniowy kończy się 30 września, jednak według rozmówcy Onetu z jednego z amerykańskich think-tanków, nic nie wskazuje na to, by odsetek miał podskoczyć powyżej 3 proc.

Na początku lutego ambasada USA w Polsce podała informację, iż odsetek odrzuconych wniosków o wizy dla Polaków w minionym roku budżetowym (który trwał do 30 września ub.r.) wyniósł 3,99 proc. Z kolei w 2017 r. było to 5,92 proc.

Polska dołączy do ruchu bezwizowego?

Amerykański wiceprezydent Mike Pence już podczas wizyty w Polsce na początku września poinformował, że Polska zbliża się do spełnienia kryteriów objęcia programem ruchu bezwizowego. - Gdy zakończy się proces certyfikacji, chcemy bardzo szybko nominować Polskę do programu Visa Waiver - zapowiedział Pence. Jeśli rzeczywiście do 30 września wymogi pozostaną spełnione, procedura może potrwać kilka miesięcy.

W lipcu rozmowie z tygodnikiem "Do Rzeczy"ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher po raz kolejny zapewniła, że wizy dla Polaków do Stanów Zjednoczonych zostaną zniesione. Według ambasador będzie to możliwe do końca 2019 roku lub maksymalnie do marca 2020 roku.

Visa Waiver Program pozwala na pobyt w Stanach Zjednoczonych w celach turystycznych lub biznesowych na okres maksymalnie 90 dni bez konieczności ubiegania się o wizę. Od tej zasady są jednak wyjątki. O wizę będą musiały się starać m.in. osoby, które po 1 marca 2011 r. podróżowały do Korei Północnej, Iranu, Iraku, Libii, Somalii, Sudanu, Syrii lub Jemenu (ta zasada nie dotyczy podróży w celach wojskowych lub dyplomatycznych). O wizę będą musieli się też ubiegać polscy obywatele, którzy posiadają również obywatelstwo Korei Północnej, Iranu, Iraku, Sudanu lub Syrii.