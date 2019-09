USA: W "Szturmie na strefę 51" uczestniczyła tylko garstka. Wideo z "biegiem Naruto" jest hitem

"Szturm na Strefę 51" zakończył się fiaskiem. Zamiast trzech milionów osób w okolicach strzeżonej bazy w Nevadzie pojawiła tylko garstka zapaleńców. Oczywiście nikt nie wdarł się do środka i nie uwolnił kosmitów. Doszło za to do drobnych incydentów ze służbami. Z całego wydarzenia zapamiętamy najwyżej krótkie wideo, na którym uczestnik "szturmu" zaprezentował tzw. bieg Naruto.

Fot. John Locher / AP Photo Otwórz galerię (8)