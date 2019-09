Ameryka Północna w ciągu 50 lat straciła prawie trzy miliardy ptaków. "Zakłócamy całą sieć życia"

bambosz0 27 minut temu Oceniono 2 razy 2

Tak koty niszczą wszystkie żyjące stworzenia . Nie niszczą ich zatrute herbicydami uprawy na przestrzeni kilku kilometrowych jednoodmianowych upraw nawożonych także wyłącznie chemią.. Dyrektywa tej podobno pro ekologicznej bezmózgiej zbieraniny zabrała się u nas za Jaskółki których gniazda na budynkach gospodarczych i oczywiście wewnątrz zostały bezwzględnie niszczone.. pretekstem były muchy.. czyli podstawowe wyżywienie także wróblowatych teraz już też w ilości szczątkowej. Jest to tylko wycinek niszczącej łapy "cywilizacyjnego o.c.i.p.i.e.n.i.a. Ci podobno ekologicznie zorientowani nuworysze w pojmowaniu złożoności systemów przyrodniczych nawzajem na siebie oddziałujących koniecznie chcą być bogami i choć najczęściej wykonują spektakularne widowiska które są teatrzykiem dla gawiedzi rezultaty są wręcz szkodliwe. Ta idiotyczna akcja z blokadą tramsportu węgla... Trzeba być durniem by uważać ze ludzie którzy mają ogrzać swe domostwa w zimie wyrzekną sie najtańszego dostępnego opału by te bezmyślne indywidua mogły w glorii i chwale wrócić do swych klimatyzowanych pałacyków w kalifornijskich upałach...Nie dajmy się tej grabieżcej propagandzie. Sami zadbajmy o NASZE środowisko. Zapytajcie swych rodziców, dziadków czy to co zrobiono z polskimi wsiami jest "ekologiczne" ? a tak na marginesie koty to czyściciele i udaje im się złowić tylko te bardzo słabe młode lub już niedołężne ptaki i to nadzwyczaj rzadko...