Wielka Brytania. Polak skazany za posiadanie materiałów do produkcji bomb. Chciał "pokryć ulice Londynu krwią"

gazeta1960 8 minut temu 0

A za gwałt go nie skazali? Wszak aparaturę miał... Japier.. przecież "instrukcje" można znaleźć w internecie. Czy poza tym, że był głupi, to można go za coś skazać? Miał choć jednego "gotowca"? Za "marzenia" to sadzała "Policja Myśli" w 1984 Orwella.

Nawet nasz Lady Pank śpiewał:

Idziesz ulicą

Uśmiechasz się

Skonstruowałeś bombę

Skondensowaną śmierć

Znasz datę I godzinę

Gdy świat się zacznie bać

Policja wszystkich krajów

Rysopis twój chce znać

Zamki na piasku

Gdy pełno w szkle

Poranna witaj zmiano

To życie twe



Tyle zostało z tego strasznego TERRORYSTY...