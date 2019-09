Samolot amerykańskich linii lotniczych nagle obniżył lot o 9 tys. metrów. "Na chwilę zaczęliśmy panikować"

Do awaryjnego lądowania samolotu linii Delta Air Lines doszło w środę 18 września około 17.00 czasu lokalnego. Pokonywał on trasę z Atlanty do Fort Lauderdale, kiedy na wysokości miasta Tampa doszło do awarii.

Jeden z pasażerów: Nie wiedzieliśmy, co się dzieje

Piloci samolotu zdecydowali się lądować, kiedy zdali sobie sprawę z awarii w samolocie. Jak podaje m.in. NBC News w ciągu około ośmiu minut samolot obniżył lot o prawie 9 km. W tym czasie wypadły w luków maski tlenowe.

- Jeden z członków załogi powtarzała przez interkom "Nie panikujcie, nie panikujcie", ale to był oczywiście bardzo nerwowy moment, wielu pasażerów zaczęło bardzo ciężko oddychać - opowiadał jeden z nich w rozmowie z lokalną telewizją WSB. - Było takie przerażające 60 sekund, kiedy naprawdę nie wiedzieliśmy, co się dzieje - przyznał. Dodał, że wiele osób zaczęło panikować. Niektórzy żegnali się z członkami rodziny, z którymi podróżowali.

Awaryjne lądowanie amerykańskiego samolotu. Nikomu nic się nie stało

Samolot bezpiecznie wylądował na lotnisku w Tampie. Nikomu nic się nie stało. Linie lotnicze Delta Air Lines zapewniły pasażerom transport zastępczy, aby mogli oni jak najszybciej dotrzeć do Fort Lauderdale. Firma przeprosiła ich za awaryjne lądowanie, które - jak przekazali - spowodowane było problemem z utrzymaniem odpowiedniego ciśnienia w kabinie. Zapewnili również, że mechanicy sprawdzają maszynę, a odpowiednie służby badają, co doprowadziło do awarii.