Hiszpania. Od 2003 roku z rąk partnerów zginęło ponad tysiąc kobiet. "Nie chcemy już minut ciszy"

Czyli w ciągu ostatnich 16 lat średnio rocznie było trochę ponad 60 takich zdarzeń. W kraju liczącym prawie 50 mln mieszkańców.

Nie robi to specjalnie wstrząsającego wrażenia, choć oczywiście za każdym razem jest to straszna tragedia.

Ale nie jest to powód, by domagać się postmodernistycznej dekonstrukcji społeczeństwa i zasad, w oparciu o które funkcjonuje.