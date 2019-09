Indonezja płonie. Pożary wymknęły się spod kontroli. Na pomoc wezwano siewców chmur

almagus 14 minut temu Oceniono 1 raz 1

No właśnie.



W przepychu gagatek, a ubogim opłatek!



Ludzie chcieliby stagnacji klimatu.

Niezatapialne kontynenty.

Bez tsunami. Wody szkarłatu.

Eden. Z mocą ojciec święty.



By krzyż zatrzymał wybuch wulkanu.

A kiedy wiadomo, że na nic.

Z życia nachapać, wzorem Watykanu.

By kapitalizm nie posiadał granic.



Człowiek jest przecież bożym podobieństwem.

Ziemię ma czynić poddaną.

Fizykochemia wiary przekleństwem.

Powszechnie raczej nieznaną.



Procesy odwracalne wymagają energii.

Jak pozyskać gazy cieplarniane?

Słońce dodaje przemianie synergii.

Kiedy to palne nie jest spalane.



Ale przemysł i oddychanie.

Nadmierna dominacja populacji.

I nie zabijaj to przykazanie.

Bezsilna chęć cechą demokracji.



Większość chce żyć za wszelką cenę.

Ta zdolność adaptacyjna.

Ale bogaty ma taką wenę.

Pazerność życiu przeciwna.



2019-09-20 almagus



gazeta.pI/wiadomosci/7,114885,25127140,zmiany-klimatu-zauwazymy-na-talerzu-bedzie-gorzej-i-o-wiele.html