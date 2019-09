jan700 5 minut temu 0

MPWiK w Warszawie ma nie tylko awarię rurociągów przesyłowych, ale także awarię spalarni osadów z oczyszczalni Czajka. Dwie firmy wywożą osady z Warszawy zrzucając je do wyrobisk po kruszywie. To prosta droga do zatrucia wód gruntowych.



MPWiK na inwestycje wydało 700 mln euro.



HttPS://wpolityce.PL/polityka/464595-to-nie-koniec-kryzysu-ekologicznego-w-warszawie