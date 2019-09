"W sercu Europy ginie jezioro". Tysiące martwych ryb w miejscu, gdzie jeszcze niedawno stała woda

Tam, gdzie kiedyś było jezioro, leżą tysiące martwych ryb - to obrazki z jeziora Koroneja niedaleko Salonik. Działalność człowieka i ostatnia susza przyczyniły się do tego, że poziom wody w akwenie spadł do 60-80 centymetrów, gdy jeszcze kilka lat temu liczony był w metrach.

Jezioro Koroneja/Fot. Giannis Papanikos / AP Photo Otwórz galerię (5)