Francja. Czarna puma przechadzała się po dachach kamienic. "Surrealistyczne", "Zaglądała przez okna"

To nie puma, tylko lampart. A na podstawie dość krótkiego ogona zastanawiam się nawet, czy przypadkiem nie jaguar - sylwetka pasuje bardziej do lamparta, jaguary są bardziej masywnie zbudowane, ale ogon wydaje się zdecydowanie bardziej jaguarzy niż lamparci.

Potoczna nazwa "czarna pantera" może oznaczać czarnego lamparta lub jaguara. Czarne pumy to niepotwierdzona odmiana barwna. Znam tylko przypadek (choć zaznaczam, że nie jestem specjalistką, weterynarką - po prostu tygrysomanką od drugiego roku życia i ogólnie miłośniczką wielkich kotów) miotu, w którym jedna pumka miała zwykłe ubarwienie (czyli płowe z cętkami charakterystycznymi dla małych pum), a druga była wyraźnie ciemniejsza, wpadająca w szary brąz. Ale do czerni nadal daleko.