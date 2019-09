Przed szpitalem w mieście Qalat na południu Afganistanu eksplodował samochód pułapka. Zginęło 20 osób, a co najmniej 95 jest rannych. Według lokalnych mediów wiele spośród ofiar to lekarze i pacjenci. Samochód eksplodował w pobliżu rządowego szpitala i uszkodził również kilka budynków należących do instytucji rządowych. Do ataku przyznali się talibowie, którzy twierdzą, że celem była lokalna siedziba afgańskiego wywiadu (NDS) znajdująca się nieopodal lecznicy.

REKLAMA

Kilka godzin później w Afganistanie doszło do kolejnej tragedii.

Aljazeera informuje, że 30 cywilów zginęło, a 40 zostało rannych podczas nalotu przeprowadzonego przez afgańskie siły bezpieczeństwa z amerykańskim wsparciem lotniczym we wschodnim Afganistanie. Celem nalotów były kryjówki bojowników Państwa Islamskiego Iraku i Lewantu.

Sohrab Qaderi, członek rady prowincji we wschodniej prowincji Nangarhar powiedział, że w nalocie dronów zginęło 30 rolników pracujących na polu orzechów. Co najmniej 40 innych zostało rannych.



Malik Rahat Gul, starszy plemienny w Wazir Tangi, powiedział, że nalot miał miejsce w czasie, gdy zmęczeni robotnicy zgromadzili się w pobliżu swojego namiotu, by odpocząć.

Robotnicy rozpalili ognisko i siedzieli razem, gdy wycelował w nich dron

- powiedział Gul.



Ministerstwo obrony w Kabulu potwierdziło doniesienia o ataku, ale odmówiło podania szczegółów.

To kolejny zamach w Afganistanie w tym tygodniu. W środę do eksplozji doszło w gmachu rządowym w Dżalalabadzie na wschodzie kraju - zginęły 4 osoby. Dzień wcześniej około 50 osób zginęło w atakach w Kabulu oraz w Charikar podczas wiecu wyborczego prezydenta Aszrafa Ghaniego. Do wszystkich ataków przyznali się talibowie.

28 września w Afganistanie odbędą się wybory prezydenckie. Ashraf Ghani będzie się ubiegał o drugą kadencję. Dowódcy talibów zapowiadali w związku z tym zamachy na wiecach wyborczych i w punktach do głosowania.