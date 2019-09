Ukraina. Wstępna zgoda na legalizację samozwańczych republik Donbasu

Jak podaje "Dziennik Gazeta Prawna" Ukraina wstępnie zgodziła się na plan Steinmeiera, którego celem jest nadanie specjalnego statusu okupowanym częścią Donbasu po przeprowadzeniu w tym regionie wyborów. Plan zaproponowany został przez obecnego prezydenta Niemiec, jednak bez doprecyzowania może okazać się, że podjęty kompromis będzie działać z korzyścią dla Rosji, a nie Ukrainy.

Ukraina wstępnie zgadza się na plan Steinmeiera - zgodzi się na legalizację samozwańczych republik, które doprowadziły do wojny z Rosją

Eksperci przestrzegają, że zgoda na plan Steinmeiera może przynieść dla Ukrainy skutki odwrotne od zamierzonych. Zgodnie z informacjami portalu euractiv.com, specjalny status Donbasu oznaczać będzie szeroką autonomię dla tego regionu w ramach Ukrainy, ale z możliwością utrzymania dobrych relacji z Rosją. Rozwiązanie to może okazać się niekorzystne dla Kijowa, a w przyszłości w Donbasie mogą odbyć się kolejne wybory, w których mieszkańcy opowiedzą się np. za odłączeniem się od Ukrainy.

Prezydent Zełensky oraz ministrowie ukraińskiego rządu są jednak zdania, że jest to konieczny krok w imię zakończenia konfliktu, który toczy się na wschodzie kraju. Decyzja ta mimo wszystko spotkała się z krytyką ukraińskich polityków, którzy są przekonani, że Kreml będzie podburzał w tym regionie niezadowolenie społeczne, co będzie wpływało na całą Ukrainę. Przepisy obejmują dodatkowo amnestie dla separatystów, prawo do wyznaczenia sędziów i prokuratorów oraz przekształcenie dotychczasowych oddziałów wojskowych w Doniecku i Ługańsku w "milicje ludowe".

Proklamowanie Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej doprowadziło w 2014 roku do wybuchu wojny ukraińsko-rosyjskiej. Szacuje się, że w wyniku walk prorosyjskich separatystów i oddziałów wiernych legalnym władzom Ukrainy zginęło około 13 tysięcy osób.