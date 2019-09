Francja: Emmanuel Macron chce kar dla krajów, które odmawiają przyjęcia migrantów

Podczas spotkania w Rzymie Emmanuel Macron i Giuseppe Conte starali się naprawić trudną relację Francji i Włoch. Drugi ze wspomnianych krajów od dawna skarży się, że musi samodzielnie radzić sobie z setkami tysięcy migrantów, którzy w ostatnich latach przekroczyli Morze Śródziemne. Włochy uważają także, że francuskie organizacje pozarządowe odegrały istotną rolę w ratowaniu migrantów, ale Francja nie zrobiła wystarczająco dużo, aby pomóc w ich przyjęciu. Spowodowało to wzrost napięcia między Paryżem a Rzymem - relacjonuje Reuters. Emmanuel Macron stara się jednak załagodzić ten konflikt

REKLAMA

- Włochy spotkały się z brakiem zrozumienia i niesprawiedliwością. (...) Jestem przekonany, że do przyjmowania imigrantów potrzebny jest automatyczny mechanizm europejski - powiedział Emmanuel Macron dziennikarzom w Rzymie.

Prezydent Francji podkreślił, że działania Unii Europejskiej dotyczące migrantów powinny odpowiadać trzem wymogom: wymogowi człowieczeństwa, solidarności i skuteczności.

Emmanuel Macron: Francja jest gotowa na udział w programie redystrybucji migrantów

Prezydent Francji powiedział, że kraje, które odmawiają udziału w programie redystrybucji migrantów, powinny zostać „poważnie ukarane”. Macron nie wdawał się w szczegóły, ale zapowiedział, że kwestia ta zostanie wkrótce omówiona przez ministrów spraw wewnętrznych Unii Europejskiej. Zdaniem prezydenta Francji odpowiedzią na migracje powinno być tworzenie rozwiązań polegających na skutecznej współpracy między krajami członkowskimi wspólnoty.

- Niezbędne jest, aby Unia Europejska zmieniła swoją taktykę w kierunku zarządzania strukturalnego, a nie zarządzania kryzysowego napływami migrantów - powiedział Giuseppe Conte.

Premier Włoch potwierdził, że Emmanuel Macron zapewnił go o pełnej gotowości Francji do udziału w europejskim mechanizmie przyjmowania migrantów, redystrybucji i skutecznego ich odsyłania. Jak pisze "The Washington Post", sprawdzianem dla tych deklaracji będzie zaplanowane na przyszły tydzień spotkanie ministrów spraw wewnętrznych Włoch, Francji i i innych krajów Unii Europejskiej, które odbędzie się na Malcie. Wówczas okaże się, czy apele polityków można przekształcić w konkretne działania na rzecz stabilnej współpracy europejskiej w zakresie migracji.