> Za atakiem na rafinerię stoi Iran. Arabia Saudyjska prezentuje dowody



Z rosnącym zainteresowaniem czekam na te dowody -- niecierpliwie czytam dalej.



> płk.Turki al-Malki poinformował, że sobotni atak na dwie instalacje naftowe został przeprowadzony

> z północy



No tak, ten żołnierz tak twierdzi. Ale mieliście zaprezentować dowody.



> Niezależni eksperci uważają, że broń, którą zaprezentowali przedstawiciele Arabii Saudyjskiej, w

> istocie może być własnością Iranu.



Aha, ,,może być własnością''. Ale miały być dowody na to, że Iran stoi za atakiem, a nie na to, że może być właścicielem skorup, które znaleziono.



> Fabian Hinz, pracownik naukowy z Centrum Badań Jamesa Martina w Monterey uważa, że drony

> zaprezentowane na konferencji przypominają rakiety, których używano w ramach irańskiego

> projektu Quds1.



Że drony przypominają rakiety?! Panie magistrze Hinzu, niech Pan to powtórzy jeszcze raz rozstrzelonym drukiem, bo wydaje się, że tłumacz coś pomylił. Zresztą New York Post, por.

nypost.com/2019/09/17/suspected-iranian-missile-debris-found-on-saudi-oil-field-after-attack

inaczej cytuje pana Hinza:

,,While the images appear real, neither the date the photos were taken nor their location can be verified,” Hinz wrote

czyli że na zdjęciu szczątki wyglądają na irańskie, ale nie da się ustalić, kiedy i gdzie zostały sfotografowane.



No, ale gdzie te obiecane dowody?