Prezydent Donald Trump ogłosił nazwisko nowego Doradcy do spraw Bezpieczeństwa Narodowego. Następcą Johna Boltona zostanie Robert O'Brien. Do tej pory pełnił on funkcję specjalnego wysłannika prezydenta USA do spraw zakładników.

Donald Trump i Robert O'Brien na lotnisku w Los Angeles; Fot. Evan Vucci / AP Photo Otwórz galerię (5)