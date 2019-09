Francja. Problemy w pięciu elektrowniach jądrowych. 2 miliony obywateli dostaną tabletki z jodem

Problemy z praca reaktorów wykryto w elektrowniach w Blayais, Bugey, Fessenheim, Dampierre-en-Burly i Paluel. Szósta elektrownia, w Flamanville w Normandii, została zmuszona do całkowitego wyłączenia reaktora ze względu na odkryte ślady korozji.

Powiększony kordon bezpieczeństwa

Na początku Francja zadeklarowała przekazanie recept mieszkańcom z okolic do 10 kilometrów wokół wymienionych elektrowni (około 375 tys. gospodarstw domowych), natomiast we wtorek 17 września zapadła decyzja o tym, by rozszerzyć strefę bezpieczeństwa do 20 kilometrów. Tabletki z jodem oraz instrukcje postępowania w razie wystąpienia awarii jądrowej otrzymać ma w sumie 2,2 mln obywateli.

Instrukcje i recepty otrzymają osoby prywatne oraz instytucje: szkoły, urzędy. Obywatele będą mogli zgłosić się z nimi do pobliskich aptek. Mimo to reaktory w pięciu elektrowniach poza wyłączonym Flamanville nadal oficjalnie pozostają "zdatne do użytku", prognozuje się, że ich praca nie zostanie przerwana.

Francja będzie redukować atom

Prezydent Francji Emmanuel Macron zapowiedział pod koniec 2018, że do 2035 roku zamkniętych zostanie czternaście reaktorów o mocy 900 megawatów. Zapowiedział również wyłączenie dwóch reaktorów w Fessenheim (to jedna z tych elektrowni, w których odnotowano problemy).

Macron zapewnił. że wyłączanie kolejnych elektrowni nie oznacza rezygnacji przez Francję z energii jądrowej. Paryż ma jednak otworzyć się w większym stopniu na zieloną energię, tj. zadbać o rozbudowę elektrowni wiatrowych, fotowoltaicznych i korzystających z zasobów wodnych.