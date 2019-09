MSZ: Dyplomaci są w kontakcie z polskimi turystami w Malezji. Brak informacji o rannych

siwywaldi 20 minut temu Oceniono 2 razy 2

Aż serce rośnie jak czyta się o naszych wspaniałych dyplomatach, którzy natychmiast udali się do Malezji zapewne z samego San Escobar :-))



A prawda jest prosta. wystarczy wejść na Google Street Viev, by zobaczyć, że ów hotel to kilkanaście rozrzuconych drewnianych domków plus infrastruktura. A spaleniu uległ pawilon restauracji i coś tam jeszcze. Zresztą już rano biuro podróży Rainbow Tour podało, że mienie uczestników wycieczki nie ucierpiało, a ich samych przeniesiono do innego hotelu celem DALSZEGO kontynuowania wycieczki zgodnie z ustalonym planem, o co zapewne zadbał pilot lub rezydent biura.



Więc PO CO ten cały propagandowy cyrk z "uruchamianiem służb dyplomatycznych"?