Piotr Gliński o tekście Onetu na temat PFN: Już nie będę mówił, kto jest właścicielem tego medium

11lech 2 godziny temu Oceniono 28 razy 26

Gdzie nie spojrzeć to kwitnie kumoterstwo , korupcja i nieprawidłowości. Pisowska Fundacja Narodowa to czubek góry lodowej. Tak jest w wielu obszarach gdzie pis zdobył wpływy. Ostatnio naukowcy ostro krytykują Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Nazywają to kuriozum, skandalem i kompromitacją. Naukowcy nie zostawiają suchej nitki na liście punktowanych czasopism zaproponowanych przez Ministerstwo Nauki. W wykazie znalazło się czasopismo IPN, a pominięto takie ze stuletnią tradycją i wiele innych z dużymi dorobkami. W dniu 31 lipca br. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało nową listę czasopism punktowanych. Wykaz obowiązuje od 1 stycznia 2019 r., ale opublikowano go dopiero 31 lipca, czyli po ośmiu miesiącach zwłoki. Czyli prawo w pisie działa wstecz. Przeciwko niej zaprotestowali już socjologowie, historycy i lekarze. Okazało się, że czasopisma, które nie wzięły udziału w tym konkursie, były brane pod uwagę przy układaniu listy czasopism punktowanych. Jest to zmarnotrawienie tysięcy złotych, które ministerstwo wypłaciło ekspertom za przeprowadzenie jakościowej oceny czasopism i w ogóle nie uwzględniło ich rekomendacji. To, czego dopuściło się pisowskie ministerstwo , jest przykładem destrukcji naukowej. Nie od dzisiaj obecna partia władzy nie liczy się z uczonymi, traktując ich arogancko.