Anglia: zatrzymano trzech nastolatków podejrzewanych o podpalenie domu, w którym mieszkali Polacy

Jak podaje portal chad.co.uk w niedzielę 8 września około godziny 15:20 strażacy i policja zostali powiadomieni o pożarze, który wybuchł w domu przy Patchwork Row w mieście Shirebrook w Anglii. Żadna osoba nie została w nim poszkodowana tylko dzięki temu, że akurat wtedy nikogo w nim nie było.

Anglia: policja zatrzymała trzech nastolatków podejrzewanych o podpalenie domu, w którym mieszkali Polacy

Pożar był naprawdę duży i objął dwie kondygnacje budynku. Jak się okazało dom ten zamieszkiwali Polacy, dlatego wśród przebywającej tam Polonii pojawiło się podejrzenie, że mogło to być podpalenie. Wskazywało na to także zdjęcie, które ktoś wrzucił do internetu z podpisem "wszystkie polskie domy w Shirebrook w ogniu". Policja kilka dni później potwierdziła, że prowadzi śledztwo właśnie w tym kierunku.

Rzecznik policji w hrabstwie Derbyshire powiedział - Dziś aresztowaliśmy chłopców w wieku 13, 15 i 17 lat, którzy są zatrzymani i przesłuchiwani. Chociaż dokonano zatrzymań, wciąż apelujemy do świadków o zgłaszanie się na policję. Chcemy poznać zeznania wszystkich, którzy między 15:00 i 15:20 byli w okolicach Patchwork Row, Market Place i Carter Lane. Przydatne będą także nagrania z kamer samochodowych.

Z Polonią mieszkającą w Shirebrook udało się skontaktować dziennikarzom portalu polsatnews.pl. Jeden z nich przyznał, że świadkowie widzieli tego dnia czterech młodych mężczyzn, którzy kamieniami wybili szyby domu oraz wrzucili do jego środka koktajle Mołotowa. W ostatnim czasie w tej miejscowości dochodzi do ataków na Polaków zwłaszcza ze strony młodych Brytyjczyków, którzy mają prowokować, grozić i "kazać im wracać do Polski".