Exit poll. Wynik wyborów w Izraelu wyrównany. Netanjahu nie ma pewności, że będzie rządził

W Izraelu odbyły się wybory do Knesetu. Z badań exit poll wynika, że Likud premiera Benjamina Netanjahu może liczyć - w zależności od sondażu - na 31 do 33 miejsc w parlamencie. Z kolei Niebiesko-Biali, główna partia opozycyjna, na 32 do 34.

Heidi Levine / AP