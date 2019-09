Amerykanie pozywają Edwarda Snowdena. Departament USA chce przejąć dochody z jego książki

Departament Sprawiedliwości argumentuje, że Edward Snowden opublikował pamiętniki zatytułowane "Pamięć nieulotna" (Permanent Record) bez wcześniejszego przedłożenia ich do akceptacji amerykańskim agencjom wywiadowczym. Edwarda Snowdena zobowiązują do tego deklaracje, które musiał podpisać przed zatrudnieniem się jako analityk służb specjalnych Stanów Zjednoczonych. "Informacje wywiadowcze powinny służyć bezpieczeństwu naszego kraju, a nie osobistym korzyściom" - oświadczył prokurator federalny Zachary Terwillger.

USA pozywają Edwarda Snowdena

Amerykańskie władze nie domagają się wstrzymania dystrybucji książki w Stanach Zjednoczonych. Departament Sprawiedliwości zapowiedział jednak, że będzie chciał przejąć wszelkie dochody z publikacji i zwrócił się do sądu o zablokowanie jakichkolwiek przelewów z wydawnictwa na konto Snowdena.

Edward Snowden był sprawcą największego w historii wycieku tajnych dokumentów rządu Stanów Zjednoczonych. Po ucieczce do Moskwy otrzymał azyl w Rosji, gdzie przebywa do dziś. Amerykańskie władze oskarżyły go o kradzież państwowych dokumentów, naruszenie ustawy o szpiegostwie i przekazanie tajnych informacji nieuprawnionym osobom.