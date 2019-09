Spłonął dom byłej szefowej banku centralnego Ukrainy. Policja podejrzewa podpalenie. "To jest terror"

Doszło do kolejnego podejrzanego zdarzenia związanego z byłą szefową banku centralnego Ukrainy Wałerią Hontarewą. Doszczętnie spłonął jej dom pod Kijowem. Policja wszczęła w tej sprawie śledztwo w kierunku podpalenia. "To już nie seria incydentów, to terror" - komentuje bank centralny.

Fot. Sergei Chuzavkov / AP Photo