Dawny metropolita Sydney to najwyższy dostojnik Kościoła katolickiego skazany za pedofilię (miał w 1996 roku molestować 13-letnich chórzystów w katedrze św. Patryka w Melbourne). Jeszcze do niedawna Pell był również jednym z najbliższych watykańskich doradców papieża Franciszka. W marcu 2019 został skazany na 6 lat pozbawienia wolności. 21 sierpnia sąd apelacyjny stanu Wiktoria utrzymał ten wyrok w mocy, odrzucając apelację. Kardynał już wtedy zapowiedział, że zwróci się do Sądu Najwyższego.

Nadal twierdzi, że jest niewinny

78-letni hierarcha przebywa obecnie w więzieniu o zaostrzonym rygorze. Dostaje jednak listy z wyrazami poparcia i spotyka się ze wszystkimi, którzy deklarują, że wierzą w jego niewinność. Pell od początku nie przyznawał się do winy.

21 sierpnia apelacja kardynała przepadła głosami 2 sędziów do 1. Większość podtrzymała wyrok za zgwałcenie nieletniego poniżej 16. roku życia, oraz za cztery "nieprzyzwoite działania przeciwko dzieciom" poniżej 16. roku życia. Sędzia Mark Weinberg nie zgodził się z resztą składu orzekającego i stwierdził, że jeden ze skarżących (molestowany chórzysta, dziś dorosły mężczyzna), mógł koloryzować swoje zeznania, aby pogrążyć arcybiskupa.

Szacuje się, że proces przed Sądem Najwyższym potrwa kilka miesięcy i że raczej wątpliwe jest, aby rozpoczął się przed 2020. Skład sędziowski ma liczyć pięć lub siedem osób.

Watykan ostrożny wobec Pella

Kardynał Pell był od 2014 roku prefektem Sekretariatu ds. Gospodarczych Stolicy Apostolskiej, czyli watykańskim "ministrem finansów", mianowanym przez Franciszka. Początkowo Pell był oskarżany "tylko" o tuszowanie przestępstw pedofilskich w swojej diecezji, jednak później pojawiły się zeznania dwóch molestowanych przez niego chórzystów. Tuz przed zapadnięciem wyroku skazującego Pell został zdymisjonowany i wysłany przez papieża na urlop. Nie został jednak postawiony przed sądem kościelnym ani wydalony ze stanu kapłańskiego.

Już po utrzymaniu się wyroku w apelacji, papież Franciszek oświadczył, że wstrzyma się z tym aż do wyczerpania całej drogi sądowej. Wtedy Kongregacja Nauki Wiary rozpocząć ma proces kanoniczny.