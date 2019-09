Donald Trump po ataku na saudyjskie rafinerie: Jesteśmy gotowi do odwetu

hatteras przed chwilą 0

Latam troche po tym swiecie i wszedzie widze smietnik i dewastacje srodowiska.Miasta calego swiata doslownie pozeraja tereny ktore do tej pory stanowily ostoje dla ptakow i zwierzat. I do tego nowe wojny z udzialem najnowszych technologii.Trump najprawdopodobniej spusci kolejna "mamuske"ktora bedzie tak silna jak ta na Hiroszyme i co to da?Beda gdzies trzesienia ziemi,huragany jakich swiat jeszcze nie widzial i coraz wieksza bieda na swiecie,a w biedzie coraz wiecej dzieci,ktorych rodzice nie beda w stanie wykarmic.