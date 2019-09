Złodzieje ukradli złoty sedes z pałacu, w którym urodził się Churchill. Wartość to 1 mln funtów

Nieznani sprawcy ukradli wykonany ze złota sedes, który był zamontowany w pałacu Blenheim, miejscu narodzin byłego premiera Wielkiej Brytanii Winstona Churchilla. Wartość sedesu wyceniana jest na 1 milion funtów (ok. 1,25 mln dolarów). Miał być dostępny dla zwiedzających.

Sedes został stworzony przez włoskiego artystę Maurizio Cattelana. Wcześniej znajdował się w Muzeum Guggenheima w Nowym Jorku, a dwa dni przed kradzieżą zainstalowano go właśnie w angielskiej posiadłości.

Pałac Blenheim. Kradzież złotego sedesu

Do kradzieży doszło w sobotę nad ranem. Sedes był podłączony do wodociągu, dlatego jego usunięcie spowodowało zalanie niektórych pomieszczeń i spore zniszczenia. Sprawcy mieli poruszać się co najmniej dwoma pojazdami.

Lord Edward Spencer-Churchill tuż przed kradzieżą mówił w rozmowie z gazetą "The Times", że sedes nie byłby łatwym przedmiotem do zabrania ze względu na podłączenie do instalacji. - Nie, nie planuję ochrony - stwierdził.



W sprawie zatrzymano 66-letniego mężczyznę, nie usłyszał on jednak dotychczas zarzutów. Sedes był jedynym przedmiotem, który ukradziono.