Donald Trump wyjaśnił, dlaczego jest pomarańczowy. Wszystko przez... żarówki energooszczędne

Kolor skóry prezydenta Stanów Zjednoczonych od dawna jest tematem żartów komików zza Oceanu. Donald Trump faktycznie wydaje się być stałym klientem solarium lub co najmniej fanatykiem marchewki. On sam podaje jednak zupełnie inny powód, dla którego jego skóra przybrała kolor pomarańczowy - ma to być efekt złego oświetlenia przez energooszczędne świetlówki.

REKLAMA

Prezydent podczas spotkania w Baltimore wyjaśniał, dlaczego planuje poluzować przepisy dotyczące żarówek przyjaznych środowisku:

Ludzie pytają: o co chodzi z żarówkami? (...) Zostaliśmy zmuszeni do ich używania! Po pierwsze, światło nie jest dobre. Zawsze wyglądam na pomarańczowego. I wy też! To światło jest najgorsze.

Trump narzekał dalej, że żarówki energooszczędne są wielokrotnie droższe od swoich wolframowych poprzedniczek i - jego zdaniem - w razie rozbicia powinny być traktowane jako "odpad niebezpieczny".

- Co my robimy? Żarówki są uważane za odpad niebezpieczny, a ich światło jest niedobre. Będziemy je sprzedawać, ale będziemy też sprzedawać zwykłe żarówki. Ludzie się bardzo z tego cieszą, to wspaniałe - chwalił się prezydent.

Jak przypomina "Guardian", świetlówki energooszczędne - halogenowe, fluorescencyjne czy LED-owe, zużywają od 25 do 80 proc. mniej energii i mogą działać nawet do 25 razy dłużej niż zwykłe żarówki.

Andrzej Duda też jest przeciwnikiem żarówek energooszczędnych

Trump nie jest jednak pierwszym prezydentem, który krytykuje świetlówki energooszczędne. Przed rokiem zrobił to Andrzej Duda, choć nie ze względu na kolor, jaki przybiera jego skóra od światła żarówki. Zdaniem Dudy żarówki energooszczędne są dowodem na to, że w Unii Europejskiej mamy do czynienia z deficytem demokracji.

Wielu ludzi zadaje sobie pytanie, dlaczego UE zabrania tego, zabrania tamtego. Dlaczego na przykład w sklepie nie można w tej chwili kupić już zwykłej żarówki, można kupić tylko żarówkę energooszczędną? Bo UE zakazała. To są problemy, nad którymi zastanawiają się ludzie

- powiedział i dodał, że "nie wiem, czy to przypadkiem nie jest jedna z przyczyn brexitu".

Donald Tusk pytany o słowa Dudy stwierdził, że prezydent "wydaje się pogubiony w argumentacji" i "potrzebuje raczej naszego wsparcia, przynajmniej życzliwej cierpliwości".

Dlaczego Unia zakazała żarówek wolframowych i halogenowych?

UE faktycznie zakazała używania zwykłych żarówek w 2009 r. Głównym powodem tej decyzji był fakt, że żarówki takie zużywały zbyt dużo energii, a jednocześnie dają mało światła, przez co zwiększają emisję dwutlenku węgla do atmosfery.

Z kolei od września 2018 r. obowiązuje zakaz wprowadzania na rynek nowych żarówek halogenowych. W tym wypadku głównym powodem jest fakt, że są one mniej trwałe od żarówek LED. Po drugie halogeny zużywają więcej energii niż oświetlenie LED, co ma dość istotne znaczenie w kontekście podwyżek cen energii w Polsce.