Hiszpania. Powódź stulecia, są już trzy ofiary śmiertelne. Najbliższe prognozy przewidują dalsze opady

We wschodnich regionach Hiszpanii zaczęło intensywnie padać w ostatni wtorek wieczorem. Ulewy doprowadziły do tysięcy interwencji straży pożarnej, 250 tysięcy uczniów nie poszło do szkół, zapanował chaos komunikacyjny. Zginęły już trzy osoby uwięzione w pojazdach, które porwała i zatopiła woda. Powódź już teraz nazywana jest największą w tym stuleciu. I wcale nie zanosi się na to, aby miało przestać padać.

