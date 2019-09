Dziennik "polskiej Anny Frank" zostanie wydany w USA. "Tak mało życia doświadczyłam. Boję się śmierci"

Dziennik Reni Spiegel przeleżał prawie 70 lat w skrytce bankowej. Dopiero siedem lat temu córka jej siostry Elżbiety wróciła do niego. Teraz zostanie wydany w języku angielskim nakładem wydawnictwa Penguin Books pod tytułem "Renia's Diary: A Young Girl's Life in the Shadow of the Holocaust" ("Dziennik Reni. Życie młodej dziewczyny w cieniu Holocaustu" - red.). Książka ta jest porównywana do "Dziennika Anny Frank".

"To niezwykły dowód jednocześnie okropności wojny, jak i życie, które może istnieć nawet w najciemniejszych czasach" - pisze o książce wydawca.

Renia pisała o wojnie, śmierci i pierwszej miłości

Renia Spiegel, polska Żydówka, mieszkała w Przemyślu. Jej dziennik, który liczy prawie 700 stron, rozpoczyna się w styczniu 1939 roku. Renia miała wtedy 15 lat.

Na pierwszych stronach opisuje m.in. nalot bombowy na jej rodzinne miasto i ucieczkę. Wspomina też o znikaniu kolejnych żydowskich rodzin i tworzeniu przemyskiego getta.

Gdzie nie spojrzę, leje się krew. Dochodzi do strasznych pogromów. Zabijają, mordują. Wszechmocny Boże, który jesteś w niebie, pokornie cię proszę, pomóż nam, uratuj nas! Boże, pozwól nam żyć, błagam cię, chcę żyć! Tak mało życia doświadczyłam. Nie chcę jeszcze umierać. Boję się śmierci. Wszystko jest takie głupie, nieważne, takie małe. Dziś martwię się tym, że jestem brzydka, jutro może przestać myśleć na zawszę

- pisała Renia.

Zapamiętajcie ten dzień, zapamiętajcie go dobrze. Opowiecie o nim przyszłym pokoleniom. Od godziny 8.00 rano zamykają ludzi w getcie. Teraz tu będę żyć. Świat jest ode mnie oddzielony, ja jestem oddzielona od niego

- brzmi inny fragment.

W dzienniku w wielu miejscach znajdują się pisane przez dziewczynę wiersze - Renia chciała być poetką. Wiele fragmentów opisuje też jej relację z Zygmuntem Schwarzerem, jej pierwszą miłością.

Dziennik Reni Spiegel kończy się wraz ze śmiercią dziewczyny

Dziennik kończy się na wpisach z 1942 roku. To wtedy 18-letnią Renię, ukrywająca się na strychu po ucieczce z przemyskiego getta, odnaleźli i zastrzelili naziści. Zanim jednak to się stało, dziewczyna przekazała dziennik swojemu ukochanemu. Trzy ostatnie zdania zostały napisane przez niego.

Trzy strzały! Trzy życia stracone! Jedyne, co słyszę, to strzały

- brzmią (razem z Renią zginęły dwie inne osoby - red.).

Po dziennik sięgnęła siostrzenica Reni Spiegel

Zygmunt Schwarzer, zanim został wysłany do Auschwitz, oddał dziennik kolejnej osobie. Jednak udało mu się przetrwać w obozie koncentracyjnym i w 1950 roku wyprowadził się do Stanów Zjednoczonych. Tam odnalazł osobę, którą opiekowała się dziennikiem, odebrał go i przekazał siostrze Reni, Elżbiecie, która z ich matką Różą mieszkała w Nowym Jorku. Żadna z kobiet nie była jednak w stanie przeczytać tego, co napisała Renia.

Dopiero w 2012 roku córka Elżbiety, Aleksandra, postanowiła odszukać dziennik, przetłumaczyć go na język angielski i wydać, aby historię jej ciotki poznały inne osoby.

Trzy lata później Elżbieta założyła Fundację im. Reni Spiegel. W ramach jej działalności, jeszcze w tym samym roku, zorganizowano konkurs poetycki imienia polskiej Żydówki dla młodzieży polskojęzycznej z całego świata.

W 2016 roku dziennik Reni Spiegel został opublikowany w języku polskim pod tytułem "Dziennik 1939-1942".