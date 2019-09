Turcja: W zamachu bombowym zginęło siedem osób. Władze podejrzewają kurdyjskich separatystów

deluc 29 minut temu Oceniono 2 razy 2

Erdogan to taki Hitler naszych czasów ... Latami tolerował działalność ISIS w Turcji (bez problemu przepuszczał jej bojowników do/z Syrii) bo służyło to niszczeniu Kurdów ... teraz też to pewnie wykorzysta do tego celu. Akcje typu "prowokacja gliwicka" dla MIT (taka turecka agencja od brudnej roboty) to bułka z masłem