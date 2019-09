Dawno niewidziany szef Al-Kaidy wzywa muzułmanów do ataków na cele w Europie i w Izraelu

Jak podaje CBS News SITE Intelligence Group poinformowała, że w nagraniu opublikowanym na stronach bojowników dżihadu, 68-letni al-Zawahiri wezwał do atakowania celów państw zachodnich oraz skrytykował muzułmanów, którzy decydują się odchodzić od dżihadu. Przywódca Al-Kaidy miał na myśli zwłaszcza tych bojowników, którzy po pobytach w amerykańskich więzieniach publicznie przyznali, że ataki przeprowadzone 11 września są niedopuszczalne, ponieważ śmierć ponieśli w nich głównie cywile.

Ajman al-Zawahiri, przywódca Al-Kaidy, wzywa muzułmanów do atakowania zachodu "z tymi wszystkimi niewiernymi i korupcją, którą szerzą"

Przemówienie Ajmana al-Zawahiriego zostało zaprezentowane na 33-minutowym nagraniu wyprodukowanym przez grupę as-Sahab Media Foundation (organizację medialna należącą do Al-Kaidy). Można się spodziewać, że film jest dość aktualny ponieważ przywódca Al-Kaidy odnosi się do uznania przez prezydenta USA Donalda Trumpa Wzgórz Golan jako terytorium Izraela, co miało miejsce w marcu tego roku.

Ajman al-Zawahiri wezwał muzułmanów do atakowania zachodnich celów, zwłaszcza tych znajdujących się w Stanach Zjednoczonych, Europie, Izraelu i Rosji. Szef ugrupowania ekstremistycznego podkreślał - Jeśli chcesz, aby dżihad koncentrował się wyłącznie na celach wojskowych, to wiedz, że amerykańskie wojsko jest obecne na całym świecie, od Wschodu po Zachód. W waszych krajach jest pełno amerykańskich baz, z tymi wszystkimi niewiernymi i korupcją, którą szerzą.

ONZ obawia się przyłączenia się bojowników ISIS do Al-Kaidy

Al-Zawahiri to Egipcjanin, z wykształcenia lekarz działający kiedyś w Bractwie Muzułmańskim, przez wiele lat był też zastępcą przywódcy Al-Kaidy Osamy bin Ladena. Po zabiciu bin Ladena przez US Navy Seals w Pakistanie w 2011 roku, al-Zawahiri przejął władzę w tej organizacji. Według wojskowego wywiadu ukrywa się w regionach przygranicznych Afganistanu i Pakistanu. ONZ dotarł w lipcu do informacji, że przywódca Al-Kaidy jest "w złym stanie zdrowia", jednak nie podano żadnych dodatkowych szczegółów.

W ostatnich latach Al-Kaida rywalizowała o swoje wpływy z Państwem Islamskim, które w 2014 roku zajęło ogromne tereny w Iraku i Syrii, gdzie ogłosili powstanie samozwańczego kalifatu. Mimo jego upadku bojownicy ISIS nadal są aktywni i przeprowadzają próby ataków m.in. w Iraku. Według ONZ w tej sytuacji bojownicy Państwa Islamskiego mogą zwrócić się do Al-Kaidy i połączyć siły. Tymczasem działający w Al-Kaidzie muzułmanie wykorzystują konflikty w Afganistanie, Syrii i Jemenie do rekrutowania nowych członków oraz przeprowadzania zleconych zabójstw.