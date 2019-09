Rosja. Uczony dokonał samospalenia przed budynkiem władz. Chciał bronić języka udmurckiego

We wtorek 10 września przed budynkiem władz państwowych w stolicy Udmurcji, w Iżewsku, protestujący mężczyzna dokonał aktu samospalenia. Tego dnia miały odbyć się obrady Rady Państwowej, które w wyniku tego zdarzenia zostały przeniesione na koniec września.

Rosja. 79-letni uczony podpalił się w obronie języka udmurckiego

Jak podaje Belsat demonstrantem, który dokonał samospalenia, był docent filologii Albert Razin. 79-latek zmarł kilka godzin po podpaleniu. Przyczyną śmierci było oparzenia, które objęły 100 procent powierzchni ciała. Przy mężczyźnie znaleziona została tabliczka z napisem: "I jeśli jutro mój język zginie, to jestem dziś gotów na śmierć" (cytat z wiersza Rasuła Gamzatowa).

Albert Razin był znanym w Rosji badaczem i popularyzatorem języka udmurckiego, który należy do permskiej grupy języków ugrofińskich. Jest to ojczysty język mieszkańców zachodniej części Udmurcji, którym posługuje się około 550 tysięcy mieszkańców tego regionu. Obok języka rosyjskiego jest on oficjalnym językiem urzędowym Udmurcji.

Mimo tego język udmurcki jest coraz mniej popularny wśród mieszkańców tego regionu, którzy w większości korzystają z języka rosyjskiego. W lokalnym języku nie wydawanych jest zbyt wiele gazet, programów telewizyjnych czy radiowych, które według uczonego poddawane są rusyfikacji. Brakuje też nauczycieli, którzy mogliby przekazywać wiedzę na temat języka udmurckiego swoim uczniom. Szacuje się, że tylko 1/3 młodych osób mieszkających w Udmurcji posługuje się tym językiem.