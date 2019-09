Coraz więcej zbiorowych gwałtów w Hiszpanii. Alarmujący raport

qawsedrftg godzinę temu Oceniono 25 razy 11

Lekarze pierwszego kontaktu ciągle przybywają.



The presence of these young migrants has been sharply criticised by Spain's far-right which has identified them all as delinquents after some were caught robbing tourists, at times violently.



But the Catalonia region's Oliva maintains that over 80 percent of young migrants have never committed any crime, and only "a very small percentage repeatedly commit crimes."



Https://www.channelnewsasia.com/news/world/spain-struggles-to-accommodate-thousands-of-young-migrants-11883114



A co tam w Berlinie? Pobito Żyda bo mówił po hebrajsku - kto tak biegle to rozpoznał? Ja bym nie potrafił... żeby to chociaż jidisz...



Https://www.welt.de/politik/deutschland/article199994384/Antisemitismus-in-Berlin-21-Jaehriger-geschlagen-weil-er-Hebraeisch-sprach.html