Najwyższy punkt Szwecji zdegradowany na drugie miejsce. Stracił 24 z 60 metrów pokrywy lodowej

**** Fakt, że lód topnieje wraz ze wzrostem temperatury, nie zadziwia, ale zaistniały fakt może wstrząsnąć społeczeństwem - podkreśliła badaczka.



Może i wstrząśnie ale nie zmiesza .



Niektóre instytucje oraz zrzeszenia zaprzeczają odpowiedzialności człowieka za globalne ocieplenie - są to m.in: Heartland Institute i Światowa Federacja Naukowców, Petycja Oregońska, Apel Heidelberski, lista Avery'ego.



1. Oregon Institute of Science and Medicine (Petycja Oregońska) - to lista blisko 30 tysięcy nazwisk naukowców,



2.Lista 500, lista Avery'ego to lista 500 naukowców zajmujących się badaniem klimatu,



3.Apel Heidelberski - to oświadczenie przygotowane przez Michela Salomona (podpisane przez wielu naukowców)