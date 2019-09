Niemcy: Kardynał Reinhard Marx: W niektórych przypadkach odejście od celibatu byłoby sensowne

Jak podkreśla "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung”, Kościół w Niemczech przechodzi dziś kryzys. W ubiegłym roku opuściło go 216 000 katolików - to o trzydzieści procent więcej niż w 2017 roku i prawie tyle samo, co w rekordowym 2014 roku, kiedy ujawniono skandal związany z ówczesnym biskupem Limburgii, którym był Franz-Peter Tebartz-van Elst. W marcu tego roku kardynał Reinhard Marx powiedział, że Kościół katolicki w Niemczech znajduje się w punkcie, w którym należy zachęcać do poważnej debaty, m.in. na temat celibatu oraz roli kobiet w Kościele - pisze portal "American Magazine".

Niemcy: Kardynał Reinhard Marx wyobraża sobie odejście od celibatu "pod pewnymi warunkami"

W ostatnim wywiadzie dla "FAS" kardynał Reinhard Marx poszedł o krok dalej. Choć jeszcze w marcu mówił, że Kościół "ceni celibat jako wyraz religijnego przywiązania do Boga", a podczas uroczystości święceń diakonatu na początku czerwca twierdził, że bezżenność "jest formą naśladowania Chrystusa" i "nie zniknie”, dziś twierdzi, że "pod pewnymi warunkami, w pewnych regionach byłoby sensowne dopuszczenie żonatych księży". Podkreślił jednak, że odejście od zasady bezżenności katolickich księży wyobraża sobie w "pojedynczych przypadkach".

Synod Amazoński. W agendzie m.in. temat wyświęcania żonatych mężczyzn

Temat celibatu będzie jednym z tematów, który duchowni poruszą podczas październikowego synodu biskupów w Rzymie, którego tematem przewodnim ma być Amazonia. Jak informuje portal pch24.pl, podczas podczas poprzedzającego Synod Amazoński sympozjum w Rzymie ustalono, że w agendzie październikowego spotkania duchownych pojawią się takie tematy jak wyświęcanie żonatych mężczyzn na kapłanów oraz ponowne przyjrzenie się możliwości udzielania kobietom święceń diakonatu.