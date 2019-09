"Reuter: W próbkach pobranych z irańskiego magazynu są ślady uranu"

jezierskiadam pół godziny temu Oceniono 6 razy 2

Sprowadzenie najnowocześniejszego amerykańskiego drona na lotnisko irańskie udowodniło, że armia irańskich hakerów sprawuje kontrolę nad amerykańskim arsenałem broni konwencjonalnych i masowego rażenia. To co dotąd było jedynie podejrzeniem ekspertów, okazało się faktem.



Elektroniczna kontrola oznacza umiejętność zdetonowania amerykańskich bomb atomowych znajdujących się w wyrzutniach lub zdetonowania ich nad wyrzutnią albo w najbliższym jej sąsiedztwie. Ułamek sekundy po wystrzeleniu rakiety. Jeśli hakerzy z Iranu mogą przejąć drona bojowego i sprowadzić go bezpiecznie na swoje lotnisko, to tym bardziej potrafią odpalić bomby. To jest bez porównania prostsze.



Najpierw Amerykanie szli w zaparte, że żadnego drona nie było. Potem kłamali, że uległ awarii, której skutkiem była katastrofa.



… ale. Ludzie Ahmedineżada wystawili drona na widok publiczny. - Był w idealnym stanie.



„Niewidzialny” Ptak z Kandaharu leciał, żeby zbombardować irańskie instalacje atomowe wystawione przez inspektorów z MAEA .



Tych samych obsypanych dolarami inspektorów z MAEA, którzy robili kontrolę w Iranie. To znaczy, badali, kto jest w Iranie genialnym fizykiem. Inspektorzy MAEA za wystawienie genialnych fizyków irańskich do zamordowania przez MOSSAD dostali pokojowego Nobla.

2011 -2014

Irańscy inżynierowie rozebrali Ptaka z Kandaharu i spotkała ich bardzo miła niespodzianka.



Dron wykonany był w znacznym stopniu z ziem rzadkich, czyli lantanowców. Metali występujących na Ziemi w bardzo małych ilościach i w bardzo małej ilości miejsc.



Lantanowce użyte do produkcji RQ-170 wydobywane są jedynie w Chinach. Wkrótce Chińczycy ogłosili embargo na sprzedaż surowców do produkcji dronów tego rodzaju, a Irańczycy ogłosili, że teraz to oni będą produkowali drony najnowszej generacji. Amerykanie natomiast będą zmuszeni do zaprzestania tej produkcji.

Obama pojechał do Chin i tam zapodał, że chińskie embargo powoduje utratę miejsc pracy w USA, na co cała Azja zareagowała gromkim wybuchem śmiechu.



Rok 2014

W Teheranie publicznie pokazano kopię drona RQ-170.



To znaczy, że:

Iran może skutecznie zaatakować Izrael i Stany Zjednoczone, a w pierwszej kolejności spowodować wyparowanie amerykańskich lotniskowców.



