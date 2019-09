Mechanik American Airlines uszkodził moduł w samolocie. Chciał mieć dodatkowe godziny pracy

fruqo3 5 minut temu Oceniono 1 raz 1

Tak się kończą korporacyjne restrukturyzacje i oszczędności za wszelką cenę związane z jak to się ładnie nazywa „outsourcingiem usług”. Wykwalifikowani pracownicy są zwalniani albo zmuszani do pracy dla podwykonawców, którzy to płacą głodowe stawki, nie zapewniają świadczeń socjalnych, etc. I dlatego są tańsi. Znaczy nie są, tylko wykorzystują prace niewolniczą. I taki wykwalifikowany pracownik, który ma rodzinę, dzieci które chciałby wykształcić, dom na kredyt jest stawiany pod ścianą. Jeden znajdzie inną prace, drugi się przekwalifikuje, trzeci zgodzi na nowe i bandyckie warunki, a któryś z kolei w desperacji wpadnie na taki pomysł jak ten głupek z artykułu. Tyle tylko, ze tak naprawdę nie on jest winy. Winny jest kolejny „manager” z korpo, który postanowił sie wykazać i jeszcze odrobine poprawić wynik firmy kosztem ludzi.

To samo zdarzyło się w Boeingu gdzie najpierw wbrew zdrowemu rozsądkowi kadra zarządzająca wypuściła na rynek737 MAX „bo Airbus nas wyprzedził”, a gdy okazało się ze to cudo nie jest w stanie latać wzięto Hindusów z HCL do napisania softumajacego poprawić to co zostało schrzanione. I zapłacono Hindusom 9USDza godzinę pracy nformatyka. Bo już wcześniej w ramach restrukturyzacji wywalono na pysk informatyków Boeinga zarabiających po 100 - 200 tysięcy USD rocznie, ale za to wiedzących co robią. A HCL 9USD wsadził w kieszeń a do pracy najął studentów informatyki na stażu, za darmo.

I mamy efekty. 300 osób zginęło, a Boeing poniósł straty rzędu miliardów USD.

Ale ten kto to wymyślił już dawno zgarnął bonus i siedzi w domu mając wszystko w d... nie ponoaszac żadnej odpowiedzialności. I to samo mamy teraz w American Airlines.