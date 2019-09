31.februarius pół godziny temu Oceniono 2 razy 2

"Okazało się, że temperatura wody wynosi 7 stopni. Normą jest wartość wynosząca około 4 stopni"



Jaką norm? Gdzie i od kiedy?



"Dookoła nas biegały liski. Widzieliśmy także renifery. Kiedy kroczyliśmy przez tundrę, wokół nas fruwały mewy. Te zwierzęta nie znają ludzi"



Nie znali, do lata 2019, kiedy to ich oczom ukazali się studenci (i studentki?) śląskiego uniwerku!



"My nie mamy nad nimi żadnej kontroli. Dla przykładu - gdy na oceanie rozpęta się sztorm, lotnisko położone w Longyearbyen na Svalbard ma ogromne problemy z ruchem lotniczym. Gęste mgły i rzęsisty deszcz powodują ogromne opóźnienia - dodaje."



Natura to samo wyrabia, na bieżąco, z PKP!