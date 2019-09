....Europejczycy piją na umór. Zatrważające dane Światowej Organizacji Zdrowia......

Ostatni raport WHO (World Health Organization) pokazuje, że wskaźniki spożycia alkoholu w Europie nie spadły zgodnie z oczekiwaniami. Nie pomógł nawet wspólny plan działania na rzecz ograniczenia szkodliwego spożycia trunków na lata 2012–2020, który podpisały wszystkie kraje Unii Europejskiej.

Ponad 210 000 Europejczyków rocznie traci życie z przyczyn związanych z piciem napojów wyskokowych. Organizacja wzywa do podjęcia natychmiastowych działań

- czytamy w raporcie.

Pijaństwo młodych

Młodzi mieszkańcy Norwegii oraz Szwajcarii w wieku 15+ wypijają równowartość dwóch butelek wina tygodniowo. Poziom zgonów spowodowanych piciem alkoholem przez nastolatków utrzymuje się w Europie na niedopuszczalnie wysokim poziomie - informuje WHO. Raport pokazuje, że 1 na 4 zgony wśród młodych dorosłych jest spowodowany nadmierną konsumpcją napojów wysokoprocentowych.

Kiedy alkohol staje się jednym z największych zabójców młodych ludzi, nie możemy pozwolić sobie na zadowolenie. Jest to produkt, który wielokrotnie trafia do rąk najmłodszych pomimo dowodów, że spożywanie alkoholu ma szkodliwy wpływ na rozwój organizm

- informuje dr Carina Ferreira-Borges z WHO

"Plan, na który się zdecydowaliśmy, będzie aktualny jeszcze tylko przez rok. Musimy natychmiast zintensyfikować wysiłki" - dodała.

Alkohol jest substancją psychoaktywną, która, spożywana w nadmiernych ilościach, może drastycznie wpłynąć na kondycję fizyczną oraz psychiczną każdego człowieka. Ponad 76 proc. zgonów w Unii Europejskiej jest związana ze spożyciem alkoholu. Do najbardziej skutecznych "alkoholowych zabójców" zaliczamy: nowotwory, marskość wątroby oraz choroby sercowo-naczyniowe.

Litwini na pierwszym miejscu

Według danych zawartych w raporcie Polacy wypijają 11,6 litra mocnych alkoholi rocznie (w przeliczeniu na jednego mieszkańca). Plasuje to nasz kraj na 11. miejscu w niechlubnym rankingu. Daleko nam do Litwinów, którzy zajęli 1. miejsce z wynikiem 15 litrów na głowę, jednak wcale nie ma się z czego cieszyć - konsumpcja alkoholu w naszym kraju, w stosunku do roku 2011, wzrosła o 0,3 proc.

Z ustaleń Światowej Organizacji Zdrowia wynika, że państwami europejskimi, wśród których wskaźnik spożycia czystego alkoholu w przeliczeniu na jednego mieszkańca przekracza 10 litrów, znalazły się:

Litwa (15),

Czechy (14,4),

Niemcy (13,4),

Irlandia (13),

Luksemburg (13),

Łotwa (12,9),

Bułgaria (12,7),

Francja (12,6),

Rumunia (12,6),

Słowenia (12,6),

Portugalia (12,3),

Polska (11,6),

Belgia (11,6),

Austria (11,6),

Szwajcaria (11,5),

Wielka Brytania (11,5),

Słowacja (11,4),

Węgry (11,4),

Cypr (10,8),

Finlandia (10,7),

Grecja (10,4),

Dania (10,4).

Dla porównania, z danych o których poinformował The Guardian za 2017 r. wynika, że w Chinach roczne spożycie alkoholu utrzymywało się na średnim poziomie 7 litrów na głowę, w USA nieco poniżej 10, a całej Ameryce Północnej 11,5 litra wśród mężczyzn oraz 5 wśród kobiet. W Europie zaś konsumpcja alkoholu wynosiła odpowiednio 15 i 3,5 litra dla mężczyzn i kobiet.

Jeszcze w 1990 r. każdy dorosły mieszkaniec Ziemi średnio rocznie 5,9 litra alkoholu, w 2017 r. już 6,5 litra. W 2019 współczynnik ten wyniósł 7,1 litra.