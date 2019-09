Iran wypuścił siedmiu członków załogi brytyjskiego tankowca. Statek przetrzymywany jest od połowy lipca

O uwolnieniu siedmiu członków załogi tankowca Stena Impero przez irańskie władze poinformował na stronie firmy Stena Bulk Erik Hanell, właściciel firmy.

"Możemy potwierdzić, że siedmiu członków załogi tankowca Stena Impero zostało uwolnionych. Teraz są oni w drodze w bezpieczne miejsce, gdzie spotkają się ze swoimi rodzinami. Zanim trafią do swoich krajów, co stanie się najszybciej, jak to możliwe, otrzymają odpowiednią opiekę medyczną i odprawę" - przekazał Erik Hanell.

Jak zaznaczył, firma nieustannie stara się, aby uwolnionych zostało pozostałe 16 osób, które nadal przebywają na pokładzie tankowca Stena Impero. Dodał, że ich rodziny otrzymują każde możliwe wsparcie.

Tankowiec Stena Impero zatrzymany w irańskim porcie

Brytyjski tankowiec został zatrzymany za złamanie przepisów międzynarodowych 19 lipca w pobliżu cieśniny Ormuz. Według irańskich władz zderzył się on kutrem rybackim, jednak nie zareagował na jego wezwania pomocy i kontynuował rejs. Został więc przejęty przez okręty Gwardii Rewolucyjnej i odprowadzony do portu w Bandar Abbas.

Na pokładzie tankowca było 23 marynarzy z Indii, Rosji, Litwy i Filipin. Mieli oni pozostać na statku do zakończenia śledztwa.

Napięte relacje między Iranem i Wielką Brytanią

Do zaognienia się relacji między Iranem i Wielką Brytanią doszło już 4 lipca, kiedy Brytyjczycy zatrzymali irański tankowiec Grace 1 w pobliżu Gibraltaru. Zarzucili załodze, że transportuje ropę do Syrii, objętej europejskimi i amerykańskimi sankcjami.

Teheran zapewniał jednak, że nie taki był cel rejsu tankowca. Po otrzymania takiego pisemnego zapewnienia od irańskich władz, Gibraltar wypuścił Grace 1, która pod zmienioną nazwą Adrian Darya-1 wpłynęła na Morze Śródziemne. We wtorek agencja Reuters informowała, że tankowiec wyłączył transponder, znajdując się na zachód od wybrzeży Syrii.