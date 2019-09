Svalbard. Najszybciej ocieplające się miejsce na Ziemi

- Na drodze ludzie zwalniają, by popatrzyć na wypadek drogowy. Ocieplenie klimatu działa podobnie, ponieważ wszyscy zwalniają, żeby popatrzeć na wypadek, ale nie zdają sobie sprawy, że to my jesteśmy przyczyną - mówi Audun, hodowca psów ze Svalbardu, najszybciej ocieplającego się miejsca na Ziemi. O tym, z jakimi dramatami muszą się mierzyć mieszkańcy, najlepiej opowiedzą oni sami.

