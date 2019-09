Kanada. Wygrał 60 mln dolarów na loterii. Ogrodnik przez 10 miesięcy zastanawiał się, czy je odebrać

piotrus.pan11 2 godziny temu Oceniono 12 razy 12

Wbrew pozorom ten wybór wcale nie jest prosty. Z jakiegoś powodu w Stanach i Kanadzie osoby wygrywające na loterii nie są anonimowe. Ich imiona, nazwiska i wizerunek są publikowane, co dla wielu kończy się koszmarem. Zewsząd zjawiają się dawno niewidziani znajomi, dalecy krewni, zwyczajni oszuści itd. Wieloletnie przyjaźnie rozpadają się, kiedy odmówisz "przyjacielowi" prośby o kasę albo co gorsza nie odmówisz - i nagle staje się on Twoim dłużnikiem. Jak ktoś nie ma twardego charakteru to trudno mu to wytrzymać psychicznie. Większość po kilku latach kończy zrujnowana tak psychicznie, jak i finansowo.