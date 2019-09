Bahamy. "Apokalipsa", "największy kryzys w historii". Wyspy zrównane z ziemią po przejściu huraganu Dorian

supermarjan pół godziny temu Oceniono 11 razy -1

>Disney i Royal Caribbean, które przekazały po milionie dolarów

chyba juz kilkanascie lat temu bedzie jak Disney zaplacil za gwiezdne wojny 2mld baks w gotowiznie i dwa kolejne w akcjach. Lukasowi oczywiscie.

a tu milion....

to juz lepiej bylo okazyjnie milczeć. pomocą ktora by odczuli w jakis minimalny sposob by bylo sto baniek. wtedy to jakies poswiecenie dla dobra publicznego. a tak to wstyd tylko....