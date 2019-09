Chiny. Nożownik zaatakował uczniów podczas rozpoczęcia roku szkolnego. Ośmioro dzieci nie żyje

puuchatek pół godziny temu Oceniono 3 razy 1

Czy ktoś wie, o co chodzi z tymi nożownikami-zabójcami dzieci w Chinach? Czy to jakaś lokalna specyfika? W USA ludzie strzelają do siebie - ale raczej nie wybierają specjalnie dzieci na cele. Jasne, zdarzają się strzelaniny w szkołach - ale ich sprawcami są uczniowie (czy byli uczniowie, ciut starsi od swoich ofiar). A w Chinach kolejny raz słyszy się o tym, że dorosły facet wchodzi do szkoły czy przedszkola i dźga nożem małe dzieci. O co chodzi?