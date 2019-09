Jak podaje "Science Alert" w niedzielę 1 września piloci amerykańskiej Narodowej Administracji Oceanicznej i Atmosferycznej (NOAA) wlecieli w oko huraganu Dorian. Samoloty Lockheed WP-3D Orion należące do NOAA, zwane też łowcami huraganów, zbliżyły się do huraganu, który wtedy osiągnął najwyższy, piąty stopień w skali Saffira-Simpsona.

Huragan Dorian. Naukowcy na pokładzie łowców huraganów wlecieli w samo oko żywiołu

Na filmie widać m.in. kabinę pilotów, która rozświetlana jest przez błyskawice, które pojawiały się podczas "przebijania" się samolotu przez warstwę chmur. Po dotarciu do oka cyklonu meteorolog Garret Black zrobił zdjęcia, które obiegły media na całym świecie. W oku huraganu zaobserwować mogli zjawisko zwane "efektem stadionowym". Jest to formacja niemal pionowych stosów gęstych chmur, które są oznakami szczególnie silnych burz. Lot do wnętrza huraganu i z powrotem do bazy znajdującej się na Florydzie zajął pilotom ponad 12 godzin.

Takie misje pomagają meteorologom zbierać dane i opracowywać prognozy, na podstawie których wydawane są ostrzeżenia dla terenów zagrożonych przejściem niebezpiecznych zjawisk. Naukowiec NOAA i meteorolog z 53. Eskadry Zwiadu Pogodowego Sił Powietrznych USA Garrett Black przyznał, że w ten sposób najlepiej można zrozumieć jak dynamicznie może zmienić się np. trasa przejścia huraganu. Misje te pomagają także oszacować skutki ewentualnego zderzenia się huraganu z lądem. Zbierane są takie dane jak wilgotność, prędkość wiatru i struktura chmur, które są konieczne do przygotowania komputerowych symulacji pogodowych.

Samoloty WP-3D Orion stacjonują w bazie na Florydzie. Narodowa Administracja Oceaniczna i Atmosferyczna posiada dwie maszyny Lockheed WP-3D Orion, które służą do badania huraganów i innych ekstremalnych zjawisk atmosferycznych. W poniedziałek wieczorem Narodowe Centrum Huraganów zmniejszyło kategorię Doriana z piątej na czwartą w skali Saffira-Simpsona. Mieszkańcy Stanów Zjednoczonych muszą nadal liczyć się z bardzo silnym wiatrem, wiejącym nawet 249 kilometrów na godzinę.