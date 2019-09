Holenderski minister sprawiedliwości grozi Polsce konsekwencjami. Przeprowadził "twardą" rozmowę z Ziobrą

Minister sprawiedliwości Holandii Sander Dekker podczas swojego pobytu w Polsce spotkał się m.in. z I prezes SN Małgorzatą Gersdorf, przedstawicielami Komisji Europejskiej oraz z przedstawicielami organizacji pozarządowych. Po wizycie opublikował oficjalny raport, w którym wyraża zaniepokojenie stanem praworządności w Polsce i grozi polskim władzom konsekwencjami.

REKLAMA

Holenderski minister grozi Polsce konsekwencjami. Przeprowadził rozmową z Ziobrą

Jak przekazała korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon, w raporcie Sander Dekker pisze, że jego zdaniem stan praworządności w Polsce pogarsza się, a zasady państwa prawa nie są przestrzegane. Poinformował też, że nie zamierza bezczynnie przyglądać się tej sytuacji i nie wyklucza wyciągnięcia konsekwencji od Polski na arenie międzynarodowej. Odniósł się też do zbliżających się negocjacji unijnego budżetu i zasugerował, Polska nie powinna być podczas nich w uprzywilejowanej pozycji.

Byłoby dobrze, gdyby takie kraje jak Polska otrzymywały wsparcie finansowe tylko wtedy, gdy przestrzegają podstawowych zasad praworządności

- napisał, cytowany przez RMF FM.

Dekker zagroził też konsekwencjami we współpracy polsko-holenderskiej i podkreślił, że w związku z utratą zaufania do polskiego rządu może się zmniejszyć liczba ekstradycji do Polski poszukiwanych osób. "Reformy w Polsce mają także bezpośrednie konsekwencje dla Holandii" - napisał w swoim raporcie.

W ostatnim czasie o Ministerstwie Sprawiedliwości było głośno w związku z tzw. aferą Piebiaka. Czytaj więcej na jej temat:

Łukasz Piebiak stoi za hejtem na sędziów krytykujących PiS. Jego ofiarą był m.in. szef "Iustitii"

Sędzia odmówiła orzekania z Radzikiem z afery Piebiaka. Możliwe pytania do TSUE o zastępców Schaba

"Czy mamy coś na tę sucz?". Tak Emi ustalała, jak uderzać w sędzię Frąckowiak. Potem donosy do rzeczników

Prof. Rzepliński o aferze Piebiaka: To cały system, za który odpowiada nie Ziobro, ale Kaczyński