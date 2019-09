Szef agencji prasowej powiązanej z Kremlem: Rosja nie będzie przepraszać za II wojnę światową

szymi_mispanda 22 minuty temu Oceniono 1 raz 1

Polska to narod wybrany od czasow mickiewicza I chce tylko byc przepraszana.



Na marginesie;



1. Kiedy Polska przeprosi Czechy za Zaolzie?

2. Kiedy Polska przeprosi Rosje I Ukraine za wtargniecie na ichnie terytoria ze tak nas jak sie wkurzyli gonili ze az w 1920 roku pod Warszawe doszli?

3. Kiedy Polska przeprosi za szmalcownictwo I nie oddanie zrabowanych majatkow nie tylko zydom ale tez swoim obywatelom?



No I ostatnie - kiedy Polska podziekuje ladnie Niemcom i Wielkiej Brytani za przepchniecie nas na sile do UE w 2004 roku i zapewnienie funduszy dzieki ktorym przez 15 lat Polska awansowala z III swiata do prawie I swiata? Byli tacy przed 2004 rokiem na zachodzie, I to wplywowi, co byli przeciw.



I mieli racje bo teraz maja na wschodzie mase krajow nie do konca zaliczajacych sie do cywilizacji lacinskiej z POlska na czele, Brexit, I 10 milionow uchodzcow ekonomicznych z Europy Srodkowej w panstwach starej UE.



Kiedy Polska za to przeprosi i podziekuje za dobroc?