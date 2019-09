Dorian uderzył w Bahamy. "Najbardziej gwałtowny huragan we współczesnej historii"

Według Narodowego Centrum ds. Huraganów sytuacja na Bahamach jest katastrofalna. Ken Graham, szef instytucji, stwierdził, że to "najbardziej gwałtowny huragan we współczesnej historii, który uderzył w Bahamy". Huragan uderzył w w wyspę Elbow Cay, a następnie Wielkie Abako. NHC przestrzega na Twitterze przed próbami zbliżania się do huraganu i radzi, by pozostać w schronieniu.

REKLAMA

Huragan Dorian uderzył w Bahamy

Prognozy mówią, że żywioł przejdzie wzdłuż wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych. Amerykańskie władze apelują do mieszkańców, by byli przygotowani na poważne zagrożenie.

Dorianowi towarzyszy wiatr o prędkości nawet 295 kilometrów na godzinę. Huragan powoli przesuwa się na północny wschód i do wybrzeża Florydy zbliży się we wtorek rano.

Modele komputerowe wskazują, że może nie dojść do bezpośredniego uderzenia we Florydę, bo huragan skręci na północ. Mimo tego mieszkańcy nie mogą być pewni, że są bezpieczni. Nawet jeśli huragan ominie Florydę, to nad stanem przejdzie burza tropikalna. Amerykańskie władze apelują do mieszkańców, by byli przygotowani na najgorsze, ponieważ trasa huraganu może się zmienić i nie jest pewne, jak daleko od Florydy przejdzie niebezpieczny żywioł. Na razie wydano ostrzeżenie o silnym sztormowym wietrze i intensywnych opadach deszczu na północ od Miami.

Prezydent Donald Trump wrócił w niedzielę do Białego Domu z ośrodka Camp David, a następnie udał się do Federalnej Agencji Zarządzania Kryzysowego, gdzie zostanie zapoznany z najnowszymi prognozami i otrzyma informacje o przygotowaniach do nadejścia Doriana.